В Одинцове в 54-й раз проведут легендарный «Арбузный кросс»
В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной 6 сентября состоится легендарный «Арбузный кросс». Он будет проходить уже в 54-й раз, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«Участники разыграют 20 комплектов наград в разных возрастных категориях. Юные и взрослые любители активного образа жизни преодолеют дистанции от 600 до 4500 м. На финише спортсменов ждёт традиционное арбузное угощение. Каждый участник получит порцию сочного арбуза, а победители в каждой возрастной группе – целый арбуз», – рассказали в пресс-службе.
Впервые «Арбузный кросс» прошёл в Одинцове в 1971 году и с тех пор проводится каждый год. Первыми участниками стали лыжники, которые устроили контрольную тренировку перед стартом зимнего сезона в необычном формате. Со временем забег стал спортивно-массовым мероприятием для всех желающих.
Программу соревнований можно найти по ссылке.