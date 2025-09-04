В Одинцове в 54-й раз проведут легендарный «Арбузный кросс»

04 сентября 2025, 16:49

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной 6 сентября состоится легендарный «Арбузный кросс». Он будет проходить уже в 54-й раз, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.







«Участники разыграют 20 комплектов наград в разных возрастных категориях. Юные и взрослые любители активного образа жизни преодолеют дистанции от 600 до 4500 м. На финише спортсменов ждёт традиционное арбузное угощение. Каждый участник получит порцию сочного арбуза, а победители в каждой возрастной группе – целый арбуз», – рассказали в пресс-службе.

