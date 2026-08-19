Для школьников Раменского будут работать более 1200 кружков и секций
Школьники Раменского смогут посещать более 1200 кружков и секций. В них будут заниматься свыше 40 000 детей, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Особое внимание в новом учебном году уделят техническим и естественнонаучному направлениям.
«Всего для школьников по этим направлениям откроют около 200 программ. Это программирование, 3D-моделирование, робототехника, физика, химия, экология и другие. Общее число детей, выбирающих техническую направленность и программы естественно-научного цикла, составляет 15% от обучающихся округа», – отметили в администрации.
В число лидеров стабильно входят программы художественной, социально-гуманитарной и спортивной направленностей. Такие кружки примут свыше 20 000 тысяч ребят в возрасте от пяти до 17 лет
«Детям будут доступны около 500 художественных кружков – театральная деятельность, танцы, изобразительное искусство, вокал, лепка, скульптура, а также более 300 программ социально-гуманитарной направленности. Это журналистика, лингвистика, логопедия, культурология, медиатворчество и другие», – добавили в пресс-службе.
По программам физкультурно-спортивной направленности будут заниматься более 10 000 школьников. Детям предложат порядка 200 программ – волейбол, шахматы, хоккей, лапта, водное поло, гребля, различные виды борьбы и спортивных игр.
Выбрать кружок и записаться в него можно на платформе «Навигатор дополнительного образования Московской области» по ссылке.
Запись проходит в упрощенном формате. На сайте нужно заполнить только id секции, а остальные данные в заявлении заполнятся автоматически.