Для школьников Раменского будут работать более 1200 кружков и секций

19 августа 2026, 18:16

Фото: Раменский медиацентр

Школьники Раменского смогут посещать более 1200 кружков и секций. В них будут заниматься свыше 40 000 детей, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





Особое внимание в новом учебном году уделят техническим и естественнонаучному направлениям.

«Всего для школьников по этим направлениям откроют около 200 программ. Это программирование, 3D-моделирование, робототехника, физика, химия, экология и другие. Общее число детей, выбирающих техническую направленность и программы естественно-научного цикла, составляет 15% от обучающихся округа», – отметили в администрации.

Фото: Раменский медиацентр

«Детям будут доступны около 500 художественных кружков – театральная деятельность, танцы, изобразительное искусство, вокал, лепка, скульптура, а также более 300 программ социально-гуманитарной направленности. Это журналистика, лингвистика, логопедия, культурология, медиатворчество и другие», – добавили в пресс-службе.