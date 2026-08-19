В Раменской больнице мужчине помогли избавиться от храпа

19 августа 2026, 17:54

Видео: Министерство здравоохранения Московской области

28-летний мужчина более десяти лет страдал от сильного храпа и остановок дыхания во сне. Разные способы лечения не помогли решить проблему. Обследование в Раменской больнице показало, что нарушения дыхания связаны сразу с несколькими анатомическими особенностями, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





ЛОР-врачи провели осмотр дыхательных путей и эндоскопическое исследование. У пациента обнаружили узкий носовой ход, увеличенные миндалины и провисающее мягкое нёбо.



Специалисты назначили плановую операцию. Вмешательство провели под местной анестезией и без внешних разрезов. Новое оборудование позволяет одновременно делать разрез и коагулировать ткани, поэтому врачи контролируют кровотечение непосредственно во время операции.



«Апноэ сна негативно влияет на работу мозга и является «провокатором» инсультов и инфарктов. В процессе операции мы устраняем анатомическую причину апноэ, чтобы дыхание стало свободным само по себе», — рассказал заведующий ЛОР-отделением Раменской больницы Александр Сорокин.