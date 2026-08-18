В Раменском более 50 волонтёров очистили от мусора 2,5 гектара

18 августа 2026, 18:14

Фото: Раменский медиацентр

В посёлке имени Тельмана прошёл арт-субботник в рамках акции «Чистые реки России». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.





Участники очистили от мусора 2,5 гектара территории. Волонтёры собрали 72 мешка смешанных отходов. Ещё 24 мешка составило вторсырьё, которое отправили на переработку. Кроме того, с берега вывезли три автомобильные покрышки и стекло.

«Возникла идея не просто прийти собрать мусор и уйти, а сделать это в формате креативных мероприятий с удобством для волонтёров – используя качественный профессиональный инвентарь, устанавливая природоохранные таблички, разделяя отходы, чтобы сдать их на переработку, внедряя экопросвещение. После этого мы организуем арт-программу, где волонтёры, очистив природу, могут насладиться ею, посетив мастер-классы и музыкальные выступления», – рассказал основатель и руководитель Центра «Чистая природа 12.15» Александр Люкшин.

Фото: Раменский медиацентр