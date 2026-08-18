В Раменском более 50 волонтёров очистили от мусора 2,5 гектара
В посёлке имени Тельмана прошёл арт-субботник в рамках акции «Чистые реки России». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
Участники очистили от мусора 2,5 гектара территории. Волонтёры собрали 72 мешка смешанных отходов. Ещё 24 мешка составило вторсырьё, которое отправили на переработку. Кроме того, с берега вывезли три автомобильные покрышки и стекло.
«Возникла идея не просто прийти собрать мусор и уйти, а сделать это в формате креативных мероприятий с удобством для волонтёров – используя качественный профессиональный инвентарь, устанавливая природоохранные таблички, разделяя отходы, чтобы сдать их на переработку, внедряя экопросвещение. После этого мы организуем арт-программу, где волонтёры, очистив природу, могут насладиться ею, посетив мастер-классы и музыкальные выступления», – рассказал основатель и руководитель Центра «Чистая природа 12.15» Александр Люкшин.
Отходы сразу разделяли на вторсырьё и смешанные, чтобы как можно больше мусора вернулось в оборот. Стекло, пластик, металл и другие материалы после субботника отправили на переработку.
«Мусор, который остался в природе, несёт опасность. Например, при взаимодействии с окружающей средой пластиковые материалы интенсивно разлагаются на микропластик. И далее с микропластиком встречаемся и мы, и животные. Иногда птицы и другие животные принимают яркие обёртки за еду. Если животное съест, например, пластиковый пакетик, оно может погибнуть», – рассказал координатор Центра «Чистая природа 12.15» Ольга Фетисова.За пять лет центр провёл уже более 1000 экологических мероприятий. В них участвовали свыше 20 000 волонтёров. От мусора освободили около 2000 гектаров природных территорий.