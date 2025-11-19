На строительстве моста через Клязьму в Мытищах закончили устройство свай

19 ноября 2025, 12:52

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Мост через Клязьму строят в микрорайоне Пирогово в Мытищах. Сейчас на объекте установили сваи. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





В настоящее время общая готовность моста составляет пять процентов. Завершить строительство планируется в первом квартале 2028 года.





«Строители завершили работы по устройству буронабивных свай на всех опорах моста и бетонированию ростверка, приступают к армированию стоек опор», — рассказал глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.