Лотошинским коммунальщикам передали новую технику для уборки дорог

16 октября 2025, 09:45

Видео: пресс-служба администрации м.о. Лотошино

Новая комбинированная дорожная машина КО-806 поступила в распоряжение лотошинского муниципального учреждения «Благоустройство». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Технику закупили по приказу губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Глава округа Лотошино Екатерина Долгасова вручила ключи от спецмашины руководителю МУ «Благоустройство» Сергею Бондарчуку.





«Сегодня мы провели осмотр новой техники, которая поступает по программе губернатора. Вся спецтехника, задействованная в обслуживании дорог округа, прошла техосмотр. Мы уверены, что с такими ресурсами обеспечим автомобилистам комфортное передвижение в зимний период», — сказал Сергей Бондарчук.