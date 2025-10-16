В Подольске запустили четыре новых современных автобуса

16 октября 2025, 09:16

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Городской автопарк Подольска пополнился четырьмя новыми низкопольными автобусами ЛиАЗ. Техника соответствует современным требованиям по комфорту, безопасности и доступности, сообщает пресс-служба администрации городского округа.