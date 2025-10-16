В Подольске запустили четыре новых современных автобуса
Городской автопарк Подольска пополнился четырьмя новыми низкопольными автобусами ЛиАЗ. Техника соответствует современным требованиям по комфорту, безопасности и доступности, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Новшества включают аппарель для маломобильных граждан, зону для колясок, а также систему видеонаблюдения с девятью камерами. Кабина водителя оснащена эргономичным креслом и современной панелью приборов. Автобусы работают на российских двигателях ЯМЗ-536.
Новая техника начнет работать на маршрутах № 520 и № 9. До конца года в город поступят дополнительные машины.
