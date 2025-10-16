Достижения.рф

В Подольске запустили четыре новых современных автобуса

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Городской автопарк Подольска пополнился четырьмя новыми низкопольными автобусами ЛиАЗ. Техника соответствует современным требованиям по комфорту, безопасности и доступности, сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Вместимость каждого автобуса превышает 100 человек. Для пассажиров предусмотрены кондиционеры, USB-розетки и электронные табло. Оплатить проезд можно безналично через валидаторы.

Новшества включают аппарель для маломобильных граждан, зону для колясок, а также систему видеонаблюдения с девятью камерами. Кабина водителя оснащена эргономичным креслом и современной панелью приборов. Автобусы работают на российских двигателях ЯМЗ-536.

Новая техника начнет работать на маршрутах № 520 и № 9. До конца года в город поступят дополнительные машины.

Дайана Хусинова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0