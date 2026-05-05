Капремонт школы в серпуховском селе Липицы завершат к 1 сентября
Здание школы, расположенное на площади 178 Авиаполка в селе Липицы округа Серпухов, капитально ремонтируют. Завершить работы должны до начала нового учебного года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
В настоящее время готовность капремонта превышает 60%.
«Сейчас на объекте общей площадью более 3 200 квадратных метров монтируют инженерные системы, обновляют фасад и проводят отделку помещений», — говорится в сообщении.В рамках капремонта здание обновят снаружи и изнутри, установят там новую мебель и оборудование и благоустроят прилегающую территорию.
Работы проводятся по областной госпрограмме в соответствии с задачами национального проекта «Молодёжь и дети».