Капремонт школы в серпуховском селе Липицы завершат к 1 сентября

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание школы, расположенное на площади 178 Авиаполка в селе Липицы округа Серпухов, капитально ремонтируют. Завершить работы должны до начала нового учебного года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.



В настоящее время готовность капремонта превышает 60%.

«Сейчас на объекте общей площадью более 3 200 квадратных метров монтируют инженерные системы, обновляют фасад и проводят отделку помещений», — говорится в сообщении.
В рамках капремонта здание обновят снаружи и изнутри, установят там новую мебель и оборудование и благоустроят прилегающую территорию.

Работы проводятся по областной госпрограмме в соответствии с задачами национального проекта «Молодёжь и дети».
Лев Каштанов

