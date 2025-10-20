Для школьников Волоколамска устроили экскурсию по Центру благоустройства
Центр развития городского хозяйства Волоколамска посетили с экскурсией ученики местных школ. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Школьников встретил директор предприятия Фаррух Юсупов. Он рассказал им о важности труда работников, которые обеспечивают в округе порядок и чистоту.
По окончании экскурсии ребятам подарили тетради с логотипом предприятия.«Ребят познакомили с профессиями, которые востребованы в городском хозяйстве — от сварщиков и трактористов до диспетчеров и инженеров. Гостям показали технику, на которой работают специалисты, сообщили, какой на предприятии уровень зарплат, позволили сесть за руль тракторов и подняться на автовышке», — говорится в сообщении.