Для школьников Волоколамска устроили экскурсию по Центру благоустройства

20 октября 2025, 14:49

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м.о.

Центр развития городского хозяйства Волоколамска посетили с экскурсией ученики местных школ. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Школьников встретил директор предприятия Фаррух Юсупов. Он рассказал им о важности труда работников, которые обеспечивают в округе порядок и чистоту.



