В Дубне возводят дом для жителей аварийного здания

Видео: пресс-служба администрации г.о. Дубна

В Дубне высокими темпами ведется строительство нового дома для расселения аварийного фонда на улице Станционной. С момента получения разрешения прошло лишь два месяца, а подрядчик уже приступил к возведению второго этажа, выдерживая график в 1,5 этажа за месяц, сообщает пресс-служба администрации городского округа.



На площадке ежедневно работают не менее 45 человек. Самые заинтересованные наблюдатели — будущие жильцы из аварийного дома на улице Правды, которые уже знают свои будущие квартиры. На встрече с главой города Максимом Тихомировым и застройщиком они делились планами и фотографировали стройку на память.

Переселение жителей запланировано на конец 2026 года. Работы ведутся в рамках поручения губернатора Андрея Воробьева. Все квартиры будут сданы с чистовой отделкой и установленной сантехникой.

Дайана Хусинова

