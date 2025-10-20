В Дубне возводят дом для жителей аварийного здания

20 октября 2025, 14:11

Видео: пресс-служба администрации г.о. Дубна

В Дубне высокими темпами ведется строительство нового дома для расселения аварийного фонда на улице Станционной. С момента получения разрешения прошло лишь два месяца, а подрядчик уже приступил к возведению второго этажа, выдерживая график в 1,5 этажа за месяц, сообщает пресс-служба администрации городского округа.