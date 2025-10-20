В Электрогорске снесли аварийный деревянный дом на 12 квартир

20 октября 2025, 14:54

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный деревяный дом на 12 квартир, находящийся в аварийном состоянии, снесли на улице Ленина в Электрогорске. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Общая площадь дома составляла около 540 квадратных метров. Со временем здание обветшало и его признали аварийным. Жильцов оттуда расселили, а постройку внесли в список на ликвидацию.





«Демонтаж аварийной постройки произвели силами администрации Павлово-Посадского городского округа», — говорится в сообщении.