Для школьников Звёздного городка провели занятие по профилактике экстремизма
Занятие, призванное оградить детей от различных проявлений терроризма и экстремизма, провела с учениками школы в Звёздном городке сотрудница полиции. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Ребятам объяснили, что такое терроризм и экстремизм и как они проявляются в современном обществе.
«Школьники узнали, что есть риск не только стать жертвой теракта, но и попасть под влияние террористической идеологии и даже стать исполнителем диверсии», — говорится в сообщении.Сотрудница полиции предупредила учеников, что злоумышленники нередко втягивают несовершеннолетних в запрещённые движения через соцсети и мессенджеры, а иногда ребята сами не понимают, в чём участвуют. Их обманом заставляют совершать преступления, выдавая здания за «простую подработку» или «квесты». При этом незнание не снимает ответственности с правонарушителей.