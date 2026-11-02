Для школьников Звёздного городка провели занятие по профилактике экстремизма

02 ноября 2026, 09:46

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Занятие, призванное оградить детей от различных проявлений терроризма и экстремизма, провела с учениками школы в Звёздном городке сотрудница полиции. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Ребятам объяснили, что такое терроризм и экстремизм и как они проявляются в современном обществе.





«Школьники узнали, что есть риск не только стать жертвой теракта, но и попасть под влияние террористической идеологии и даже стать исполнителем диверсии», — говорится в сообщении.