В Ленинском округе обнаружили более 340 нелегальных мигрантов
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Рейды по проверке соблюдения миграционного законодательства провели на территории Ленинского округа. В результате удалось выявить более 340 нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Правоохранители проверяли стройплощадки, склады, а также водителей и пассажиров транспорта.
«В полицию попали 342 человека из стран Африки, Азии, Европы и Латинской Америки. На них составили 361 протокол, в том числе 321 — за нарушение сроков и правил пребывания на территории России, 26 — за работу без патента и 12 — за отсутствие медицинского освидетельствования и уклонение от исполнения административного наказания», — говорится в сообщении.Каждого нарушителя оштрафовали на сумму от четырёх до 40 тысяч рублей. 126 человек должны будут сами уехать из страны, а восьмерых нарушителей поместили в Центр временного содержания иностранных граждан и депортируют.
К ответственности также привлекли четырёх работодателей, нанявших нелегалов.