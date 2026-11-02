В Ленинском округе обнаружили более 340 нелегальных мигрантов

02 ноября 2026, 09:06

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Рейды по проверке соблюдения миграционного законодательства провели на территории Ленинского округа. В результате удалось выявить более 340 нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Правоохранители проверяли стройплощадки, склады, а также водителей и пассажиров транспорта.





«В полицию попали 342 человека из стран Африки, Азии, Европы и Латинской Америки. На них составили 361 протокол, в том числе 321 — за нарушение сроков и правил пребывания на территории России, 26 — за работу без патента и 12 — за отсутствие медицинского освидетельствования и уклонение от исполнения административного наказания», — говорится в сообщении.