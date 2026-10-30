В Московской области торжественно открыли отделение Клуба молодых промышленников
В Красногорске подписали соглашение об открытии отделения Клуба молодых промышленников в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Торжественное событие стало кульминации масштабного мероприятия по случаю Дня молодого промышленника Московской области.
«Площадка клуба станет местом продуктивной работы и обмена опытом, откроет новые возможности для молодых предпринимателей из промышленного сектора, позволит им реализовать свой потенциал. Мы всегда готовы прийти на помощь – поддержать инвестиционный проект, помочь решить проблемы, подобрать меры поддержки», – заверила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Деловую часть программы открыла пленарная сессия «Новые возможности для промышленников: регион, кооперация, господдержка». Участники обсудили перспективы работы нового отделения клуба молодых промышленников, федеральные и региональные меры поддержки промышленных компаний.