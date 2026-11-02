На строительстве школы на 750 мест в Реутове заканчивают монолитные работы

02 ноября 2026, 09:32

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школу, рассчитанную на 750 учеников, возводят в составе жилого комплекса «ЭВО» на территории Реутова. О ходе строительства рассказали в пресс-службе министерства жилищной политики Московской области.





В настоящее время близятся к завершению монолитные работы. Ведётся кладка наружных и внутренних стен.





«На объекте также устанавливают направляющие подсистемы для навесного вентилируемого фасада и монтируют внутренние инженерные коммуникации. В ближайшее время на объект привезут оконные блоки, витражное остекление и элементы фасадной облицовки», — говорится в сообщении.