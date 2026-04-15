Для старшеклассников из Подольска провели экскурсию по женской консультации

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Выездной урок, посвящённый женскому здоровью, организовали для десятиклассников подольской гимназии №7, обучающихся по химико-биологическому направлению. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Мероприятие состоялось в женской консультации Подольского родильного дома. Экскурсию провела заведующая медучреждением Анна Князюк.

«Ребятам показали кабинет акушера-гинеколога и устройство его рабочего места, кабинеты ЭКГ, УЗИ и КТГ, процедурный и физиотерапевтический кабинеты, а также дневной стационар и кабинет психолога», — говорится в сообщении.
Кроме того, школьникам продемонстрировали фотографии плода на разных этапах внутриутробного развития и прочитали лекцию о работе женской консультации и о важности семейных ценностей.
Лев Каштанов

