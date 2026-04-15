Для старшеклассников из Подольска провели экскурсию по женской консультации
Выездной урок, посвящённый женскому здоровью, организовали для десятиклассников подольской гимназии №7, обучающихся по химико-биологическому направлению. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Мероприятие состоялось в женской консультации Подольского родильного дома. Экскурсию провела заведующая медучреждением Анна Князюк.
«Ребятам показали кабинет акушера-гинеколога и устройство его рабочего места, кабинеты ЭКГ, УЗИ и КТГ, процедурный и физиотерапевтический кабинеты, а также дневной стационар и кабинет психолога», — говорится в сообщении.Кроме того, школьникам продемонстрировали фотографии плода на разных этапах внутриутробного развития и прочитали лекцию о работе женской консультации и о важности семейных ценностей.