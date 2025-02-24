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Дороги, камеры, профилактика: что позволило снизить в Подмосковье число и тяжесть ДТП

Что позволило снизить в Подмосковье число и тяжесть ДТП
Фото: пресс-служба Минтранса МО

Фото: пресс-служба Минтранса МО

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Системная работа позволила снизить на некоторых дорогах Подмосковья количество ДТП на 80%.
Такие данные в интервью 360 привёл начальник управления Госавтоинспекции Главного управления МВД России по Московской области Виктор Кузнецов.
«Мы совместно с правительством Московской области вели в эксплуатацию новые автодороги, развязки и путепроводы, установили 70 тыс. погонных метров дорожного ограждения, в том числе разделяющего противоположные транспортные потоки. Также мы провели обустройство линиями наружного освещения, так как освещение – это 10% успеха. Обустроили 120 тыс. кв. м тротуаров. Аварийность на некоторых дорогах снизилась на 80%, а тяжесть ДТП – на 30%», – сказал Кузнецов.
Он добавил, что удалось снизить и показатели аварийности с участием пешеходов, на 12% сократить количество автоаварий с участием нетрезвых водителей. Число жертв таких ДТП упало более чем на 20%.

Главный автоинспектор Подмосковья назвал и самые частые причины ДТП на подмосковных дорогах. Первая – недостаточная дисциплина водителей и пешеходов.
«По вине водителей за год зарегистрировано более 3 тыс. происшествий, то есть 86% от всех ДТП с пострадавшими. В таких авариях погибли 528 человек или 82% от всех погибших в ДТП. К половине дорожных происшествий привёл неправильный выбор скоростного режима водителями. Другие нарушения, которые привели к ДТП, – выезд на встречную полосу; нарушение правил проезда перекрёстков; несоблюдение правил перестроения. При этом, по всем этим группам нарушений нам удалось достичь снижения числа аварий и погибших», – отметил собеседник 360.
Он также напомнил, что с 2019 года в Московской области действует нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подмосковные дороги оснащены комплексами фото- и видеофиксации.
«У нас имеется система оценки необходимости установки каждого комплекса в конкретном месте дорожной инфраструктуры. Главный принцип установки – потенциально опасные места, где отмечается концентрация дорожно-транспортных происшествий. Сейчас на автодорогах Московской области применяется более 2 тыс. комплексов автоматической фотовидеофиксации, в том числе 1 874 стационарных. Они настроены на выявление 20 видов нарушений. Только за последний год работа автоматических комплексов позволила снизить аварийность на 13%, число погибших – на 15%, пострадавших – на 17%», – перечислил Кузнецов.
Он подчеркнул, что современные дорожные камеры, помимо превышения скорости, фиксируют на многих участках дорог движение по обочине, по полосам для маршрутного транспорта; проезд стоп-линий на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил остановки и стоянки; применения ремней безопасности, выезд на встречную полосу и даже езду на мотоцикле без шлема.

Как рассказал Виктор Кузнецов, Госавтоинспекция Московской области продолжает профилактику аварийности в регионе. В этом году было проведено 24 общеобластных мероприятий, в том числе «Нетрезвый водитель», «Пешеходный переход», «Ребенок-пассажир, пешеход», «Встречная полоса», «Мотоциклист», «Такси» и другие. Результат – снижение количества происшествий по большинству этих направлений.
«Госавтоинспекция также ведёт целенаправленную работу по пресечению грубых нарушений ПДД. В прошедшем году пересечено более 16 тыс. нарушений, связанных с управлением автомобилями в состоянии опьянения. Это позволило сократить число происшествий с участием пьяных водителей на 12%. Количество погибших в таких ДТП снизилось на 22%», – перечислил автоинспектор.
Вместе с тем он отметил, что в 2024 году на подмосковных автодорогах выросли три основных показателя детского дорожного травматизма – число дорожных аварий с участием несовершеннолетних, количество погибших и пострадавших в них детей.
«За прошлый год зарегистрировано 465 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали несовершеннолетние. 32 ребёнка погибли и 480 получили ранения различной степени тяжести. Рост показателей обусловлен такими факторами, как повышение интенсивности дорожного трафика; активная застройка жилых комплексов вне городской черты; увеличение числа несовершеннолетних жителей; большой приток населения» – пояснил Кузнецов.
Он подчеркнул, что за безопасность ребёнка в первую очередь отвечают родители. Они должны не только давать детям навыки того, как безопасно вести себя в дорожно-транспортной среде, но и быть для них примером в соблюдении Правил дорожного движения. Поэтому Госавтоинспекция уделяет повышенное внимание информированию родителей, используя для этого родительские собрания, СМИ и соцсети, а также родительские чаты в мессенджерах.

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В России заработал онлайн-сервис по защите прав предпринимателей
24 февраля 2025, 16:47

Фото: istockphoto.com/simpson33

Онлайн-сервис «360º», направленный на защиту прав предпринимателей, а также получение от них обратной связи о проблемах, с которыми сталкивается бизнес, запустила Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства на платформе МСП.рф, сообщает пресс-служба корпорации.
«Через сервис предприниматели смогут заявить о различных нарушениях — в том числе, о нарушениях со стороны заказчиков при проведении закупок, включая срыв сроков оплаты по выполненным договорам. Обращений в службу «360º» будут рассмотрены корпорацией в срок до десяти рабочих дней с момента обращения», — говорится в сообщении.
Для доступа к сервису нужно авторизоваться через «Госуслуги». Телефон техподдержки сервиса: 7-800-100-11-00.

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Мишонова: брошенную в аэропорту Антальи малышку готовы перевезти в Подмосковье
24 февраля 2025, 16:34

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка в МО

Девочку, родившуюся в аэропорту турецкой Антальи в октябре прошлого года, готовы перевезти в Подмосковье, но турецкие власти пока не разрешили вернуть её в Россию.
Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.
«Ждём решения турецких властей о передаче малышки российской стороне для дальнейшего жизнеустройства. У нас всё давно готово к её перевозке на родину. Уже четыре месяца ребёнок находится в турецком приюте, хотя является гражданином России», – сказала Мишонова Агентству городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что турецкий суд приговорил жительницу Московской области, которая родила и оставила дочь в аэропорту Антальи, к 15 годам тюрьмы.

Сама она утверждает, что не знала о своей беременности, и появление на свет новорождённой стало для ней шоком.

Бабушка ребёнка и мать осуждённой высказала желание оформить опеку над внучкой.

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В Общественной палате Подмосковья рассказали, кого оштрафуют за открывающиеся наружу двери
В ОП Подмосковья рассказали, кого оштрафуют за открывающиеся наружу двери
24 февраля 2025, 16:21

Фото: iStock / Sergey Pavlov

Штрафовать за двери, открывающиеся не в ту сторону, будут далеко не всех.
Об этом заявил «Радио 1» руководитель регионального центра общественного контроля ЖКХ «Контроль» Московской области, член Общественной палаты Подмосковья Валерий Мамчур.

Ранее стало известно, что жильцам многоквартирных домов, входная дверь которых открывается в сторону общего коридора, придётся платить штраф в 15 тыс. рублей. Как напомнил эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук, нововведение уже действует с 1 февраля. Ранее размер штрафа составлял 10 тыс. рублей. Более того – соседи могут потребовать от жильцов переустановить дверь, чтобы она отворялась внутрь квартиры, если сейчас открывается не в ту сторону.

Если же нарушитель не выполнит это требование сам, на него могут подать в суд. Такие случаи уже были, и суд занимал сторону истцов.
«Просто надо напомнить всем о штрафах, о том, что двери нужно правильно устанавливать, что нельзя складировать в подъездах свои вещи, а самостоятельно устанавливать тамбурные двери – незаконно, и за это тоже есть штраф. Но если посмотреть статистику этих штрафов и судебных разбирательств, это будут единицы. Поэтому здесь просто всем напомнили, что нужно соблюдать правила пожарной безопасности», – пояснил Мамчур.
Он также отметил, что во многих домах изначально установлены двери, открывающиеся внутрь. И этих случаев штрафы касаться не будут.
«Когда в квартире устанавливают двери, делают эскизы, дизайн-проекты, нужно, чтобы открывались так, чтобы можно было пройти, и двери не упирались в двери. Но если двери уже установлены застройщиком, и по проекту они должны открываться именно наружу, какие вопросы могут быть к гражданам? В старом жилом фонде, в пятиэтажках, например, двери были установлены ещё в советские времена. Не думаю, что в этом случае суд встанет на сторону истца», – отметил собеседник «Радио 1».
Если двери были установлены по проекту, нужно менять проект. Другой случай – если никаких требований не было, а все госкомиссии и принимающие государственные органы приняли дом, считает Мамчур.
«Скорее всего, закон касается таких вопиющих фактов, когда человек установил дверь, как ему удобно. Его не волнует, что у них с соседом упираются открытые двери, и они не могут выйти. Вот это уже нарушение правил безопасности. Поэтому необходимо придерживаться здравого смысла и соблюдать нормы. Ну да, штраф был 10 тыс., а станет 15 тыс. рублей. Но штрафами нас не удивишь. У нас ежегодно поднимаются какие-то штрафы и налоги, но это объяснимо – надо пополнять бюджет», – сказал общественник.
Как считает Валерий Мамчур, речь идёт о простом напоминании жильцам, что необходимо обратить внимание на безопасность. Тот, кто сейчас делает ремонт, просто должен позвонить своему прорабу и спросить, как он будет устанавливать дверь.

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В Подмосковье открылось 15 новых медицинских учреждений
24 февраля 2025, 16:16

Фото: istockphoto.com/Spotmatik

15 новых медицинских учреждений открыли на территории Московской области в 2024-2025 гг., подробнее об этом, а также о планах по развитию инфраструктуры здравоохранения в регионе на 2025-2026 гг. доложил в ходе совещания губернатора Андрея Воробьёва с главами подмосковных министерств, ведомств и округов зампредседателя правительства – министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.
«При реализации национального проекта («Здравоохранение» — прим. ред.) нами построен ряд современных медицинских комплексов. Раньше это были перинатальные центры, сейчас флагманом является Детский клинический центр имени Рошаля, строительство идёт в Балашихе, начинаем строительство в Мытищах. В Сергиевом Посаде сдали большой комплекс, идёт капитальный ремонт», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Андрей Воробьёв (фото: пресс-служба правительства МО)

Подробнее об этом рассказал Максим Забелин.

«Мы получили от наших коллег по строительному блоку большие объекты. В первую очередь, это два стационара — Детский клинический центр имени Л.М. Рошаля в Красногорске и больнично-поликлинический комплекс в городе Хотьково Сергиево-Посадского округа. Ввели в эксплуатацию пять поликлиник — в Лобне, Люберцах и Ленинском округе и две — в Балашихе, открыли шесть ФАПов и две подстанции сокрой медицинской помощи — в Люберцах на четыре бригады и в Ногинске на 12 бригад», — сказал Максим Забелин.

Максим Забелин (фото: пресс-служба правительства МО)

Он также сообщил, что до конца текущего года в Московской области планируется открыть ещё 26 объектов здравоохранения — 12 поликлиник, семь ФАПов, четыре подстанции скорой помощи, два стационара и одно реконструированное реанимационное отделение.

Кроме того, построить в 2025 году, а ввести в эксплуатацию в 2026 году в регионе должны 25 объектов медицинской инфраструктуры, в числе которых 14 поликлиник, четыре офиса врача общей практики и два стационара.

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Подмосковные спасатели подняли из технического отсека упавшего рабочего
24 февраля 2025, 15:46

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Подмосковные спасатели помогли рабочему, упавшему в трёхметровый бетонный проём в полу. Инцидент произошел в поселке Некрасовский Дмитровского муниципального округа, сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.
«Помощь потребовалась мужчине 1978 года рождения, который рухнул в технический отсек в полу на заводе. После этого он не мог двигаться и тяжело дышал. Сообщение о происшествии было передано в единую службу 112, и спасатели выехали по указанному адресу», – рассказали в ведомстве.
Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы спустились в бетонный проём по выступам в стене и закрепили пострадавшего на носилках жёстким креплением. Затем, используя подъёмный кран, сотрудники завода аккуратно подняли носилки наверх.

Как выяснилось, при падении мужчина получил многочисленные травмы. Его передали медикам для госпитализации.

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