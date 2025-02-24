Дороги, камеры, профилактика: что позволило снизить в Подмосковье число и тяжесть ДТП

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Системная работа позволила снизить на некоторых дорогах Подмосковья количество ДТП на 80%.
Такие данные в интервью 360 привёл начальник управления Госавтоинспекции Главного управления МВД России по Московской области Виктор Кузнецов.
Главный автоинспектор Подмосковья назвал и самые частые причины ДТП на подмосковных дорогах. Первая – недостаточная дисциплина водителей и пешеходов.
Как рассказал Виктор Кузнецов, Госавтоинспекция Московской области продолжает профилактику аварийности в регионе. В этом году было проведено 24 общеобластных мероприятий, в том числе «Нетрезвый водитель», «Пешеходный переход», «Ребенок-пассажир, пешеход», «Встречная полоса», «Мотоциклист», «Такси» и другие. Результат – снижение количества происшествий по большинству этих направлений.
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«Мы совместно с правительством Московской области вели в эксплуатацию новые автодороги, развязки и путепроводы, установили 70 тыс. погонных метров дорожного ограждения, в том числе разделяющего противоположные транспортные потоки. Также мы провели обустройство линиями наружного освещения, так как освещение – это 10% успеха. Обустроили 120 тыс. кв. м тротуаров. Аварийность на некоторых дорогах снизилась на 80%, а тяжесть ДТП – на 30%», – сказал Кузнецов.Он добавил, что удалось снизить и показатели аварийности с участием пешеходов, на 12% сократить количество автоаварий с участием нетрезвых водителей. Число жертв таких ДТП упало более чем на 20%.
Главный автоинспектор Подмосковья назвал и самые частые причины ДТП на подмосковных дорогах. Первая – недостаточная дисциплина водителей и пешеходов.
«По вине водителей за год зарегистрировано более 3 тыс. происшествий, то есть 86% от всех ДТП с пострадавшими. В таких авариях погибли 528 человек или 82% от всех погибших в ДТП. К половине дорожных происшествий привёл неправильный выбор скоростного режима водителями. Другие нарушения, которые привели к ДТП, – выезд на встречную полосу; нарушение правил проезда перекрёстков; несоблюдение правил перестроения. При этом, по всем этим группам нарушений нам удалось достичь снижения числа аварий и погибших», – отметил собеседник 360.Он также напомнил, что с 2019 года в Московской области действует нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подмосковные дороги оснащены комплексами фото- и видеофиксации.
«У нас имеется система оценки необходимости установки каждого комплекса в конкретном месте дорожной инфраструктуры. Главный принцип установки – потенциально опасные места, где отмечается концентрация дорожно-транспортных происшествий. Сейчас на автодорогах Московской области применяется более 2 тыс. комплексов автоматической фотовидеофиксации, в том числе 1 874 стационарных. Они настроены на выявление 20 видов нарушений. Только за последний год работа автоматических комплексов позволила снизить аварийность на 13%, число погибших – на 15%, пострадавших – на 17%», – перечислил Кузнецов.Он подчеркнул, что современные дорожные камеры, помимо превышения скорости, фиксируют на многих участках дорог движение по обочине, по полосам для маршрутного транспорта; проезд стоп-линий на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил остановки и стоянки; применения ремней безопасности, выезд на встречную полосу и даже езду на мотоцикле без шлема.
Как рассказал Виктор Кузнецов, Госавтоинспекция Московской области продолжает профилактику аварийности в регионе. В этом году было проведено 24 общеобластных мероприятий, в том числе «Нетрезвый водитель», «Пешеходный переход», «Ребенок-пассажир, пешеход», «Встречная полоса», «Мотоциклист», «Такси» и другие. Результат – снижение количества происшествий по большинству этих направлений.
«Госавтоинспекция также ведёт целенаправленную работу по пресечению грубых нарушений ПДД. В прошедшем году пересечено более 16 тыс. нарушений, связанных с управлением автомобилями в состоянии опьянения. Это позволило сократить число происшествий с участием пьяных водителей на 12%. Количество погибших в таких ДТП снизилось на 22%», – перечислил автоинспектор.Вместе с тем он отметил, что в 2024 году на подмосковных автодорогах выросли три основных показателя детского дорожного травматизма – число дорожных аварий с участием несовершеннолетних, количество погибших и пострадавших в них детей.
«За прошлый год зарегистрировано 465 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали несовершеннолетние. 32 ребёнка погибли и 480 получили ранения различной степени тяжести. Рост показателей обусловлен такими факторами, как повышение интенсивности дорожного трафика; активная застройка жилых комплексов вне городской черты; увеличение числа несовершеннолетних жителей; большой приток населения» – пояснил Кузнецов.Он подчеркнул, что за безопасность ребёнка в первую очередь отвечают родители. Они должны не только давать детям навыки того, как безопасно вести себя в дорожно-транспортной среде, но и быть для них примером в соблюдении Правил дорожного движения. Поэтому Госавтоинспекция уделяет повышенное внимание информированию родителей, используя для этого родительские собрания, СМИ и соцсети, а также родительские чаты в мессенджерах.
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Лора Луганская