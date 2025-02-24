В Московской области оптимизировали работу трёх светофоров
«В Раменском округе были скорректированы утренний, вечерний, дневной и ночной режимы светофоров на пересечении Южного проспекта с Детской улицей в дачном посёлке Удельная, а также на пересечении улиц Интернациональная и Леволинейная в рабочем посёлке Быково. А в Красногорске на 15 секунд увеличили время выезда из бизнес-центра «Рига-Лэнд» в период с 17:00 до 19:00», — говорится в сообщении.Кроме того, сотрудники Мосавтодора установили новый светофор в Ленинском округе: на Расторгуевском шоссе на выезде из жилого комплекса «Бутово парк» в сторону Симферопольского шоссе. А в селе Озерецкое Дмитровском округе дорожники подключили секции, регулирующие левый поворот, на пересечении Рогачёвского шоссе с поворотом к озеру Круглое.
В областном Минтрансе отметили, что оптимизация работы светофоров увеличивает пропускную способность перекрёстков до 15%.
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