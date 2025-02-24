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В Московской области оптимизировали работу трёх светофоров

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В Московской области оптимизировали работу трёх светофоров
«В Раменском округе были скорректированы утренний, вечерний, дневной и ночной режимы светофоров на пересечении Южного проспекта с Детской улицей в дачном посёлке Удельная, а также на пересечении улиц Интернациональная и Леволинейная в рабочем посёлке Быково. А в Красногорске на 15 секунд увеличили время выезда из бизнес-центра «Рига-Лэнд» в период с 17:00 до 19:00», — говорится в сообщении.
Кроме того, сотрудники Мосавтодора установили новый светофор в Ленинском округе: на Расторгуевском шоссе на выезде из жилого комплекса «Бутово парк» в сторону Симферопольского шоссе. А в селе Озерецкое Дмитровском округе дорожники подключили секции, регулирующие левый поворот, на пересечении Рогачёвского шоссе с поворотом к озеру Круглое.

В областном Минтрансе отметили, что оптимизация работы светофоров увеличивает пропускную способность перекрёстков до 15%.

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#московская область
#подмосковье
#дороги
В Люберцах построят воспитательно-образовательный комплекс на 620 мест
24 февраля 2025, 10:29

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Воспитательно-образовательный комплекс, состоящий из школы на 500 учеников и детского сада на 120 воспитанников, появился на территории жилого комплекса «Легенда Коренёво» в посёлке Красково городского округа Люберцы, разрешение на строительство уже выдано, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В воспитательно-образовательном центре будут универсальные классы, а также лаборатории, кабинеты искусства, музыкальные классы, актовый зал, художественные мастерские и зоны проектной деятельности. В состав центра войдёт двухэтажный библиотечно-информационный центр, рассчитанный как на индивидуальную, так и на групповую работу», — говорится в сообщении.
В здании предусмотрен спортивный зал с площадками для командных игр и скалодромом, а на прилегающей территории обустроят футбольное поле, беговые дорожки и зоны подвижных игр.

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#люберцы
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В Подмосковье обновили онлайн-услугу по оформлению компенсации расходов на ЖКХ
24 февраля 2025, 10:13

Фото: istockphoto.com/Paperkites

Сервисы предпроверки добавили к услуге по оформлению компенсации расходов по оплате ЖКУ на госпортале Московской области, сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.
«Оформление компенсации расходов на ЖКУ является одной десяти самых востребованных услуг на подмосковного госпортале. Теперь у этой услуги заработали сервисы предпроверки ранее поданного заявления и ранее назначенной меры социальной поддержки», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
В министерстве напомнили, что получить компенсацию за оплату ЖКУ в Подмосковье могут инвалиды, многодетные семьи, ветераны боевых действий, учителя, работающие в сельской местности и представители ряда других льготных категорий.

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Подмосковные школьники стали призёрами Национальной технологической олимпиады
24 февраля 2025, 09:59

Фото: пресс-служба НТО

Первые в этом сезоне финалы Национальной технологической олимпиады (НТО) для школьников 8-11 классов состоялись в России в категориях «Разработка мобильных приложений» и «Технологии виртуальной реальности», в число призёров в обоих направлениях вошли ребята их Московской области, сообщает пресс-служба НТО.
«Финалистами направления «Технологии виртуальной реальности» стали 37 человек, одним из призёров в этом профиле стал ученик лицея научно-инженерного профиля подмосковного Королёва. А в профиле «Разработка мобильных приложений» в число призёров вошёл ученик средней школы имени А.С. Попова в посёлке Власиха Дмитрий Шиляев», — говорится в сообщении.
Победители олимпиады получат дипломы, а также 100 баллов за ЕГЭ или возможность поступить без экзаменов в ведущие вузы России.

Национальная технологическая олимпиада проводится при координации Минобрнауки РФ с президентской платформой «Россия — страна возможностей».

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#московская область
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Участие в марафоне BELLA RUN в Егорьевске приняли 500 человек
24 февраля 2025, 09:40

Фото: Юлия Андросова

500 человек из 26 российских регионов и Беларуси стали участниками зимнего забега BELLA RUN, который состоялся в воскресенье, 23 февраля, на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Гуслица» в подмосковном округе Егорьевск, передаёт корреспондент Юлия Андросова.
BELLA RUN — ежегодный забег, сейчас он состоялся в одиннадцатый раз. И популярность его растёт. Впечатлениями от мероприятия поделился ведущий марафона Михаил Трошинский.

«Я приехал из Самары. Работаю ведущим марафона уже третий год. Егорьевский марафон вырос на моих глазах. Количество участников увеличилось в десять раз. Он стал одним из десяти самых популярных марафонов в России», — сказал Михаил Трошинский.
Для участников спортивного праздника были подготовлены разные дистанции — на 10 км, 21,1 км и 42,2 км для взрослых и дистанции на 1 км и 5 км — для детей и подростков, а также для участников старше 60 лет.

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#егорьевск
#марафон
#забег
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В Московской области состоялся финальный этап чемпионата России по волейболу на снегу
24 февраля 2025, 09:36

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

В Московской области впервые прошёл этап чемпионата России по волейболу на снегу, по итогам которого определились победители и призёры, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования проходили на центральной площадке Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. В борьбе за медали сошлись 16 команд — по восемь мужских и женских коллективов.

Среди женских команд золото завоевал калининградский клуб «Локомотив», который в финале обыграл брянский «Спартак» со счётом 2:0. Третье место досталось московскому «Динамо Водный стадион», одержавшему победу в «динамовском» дерби над петербургским «Динамо» с тем же счётом.
«Мы были очень удивлены организацией, всё на очень высоком уровне, снега предостаточно. Корт классный, мы довольны всем. Турнир прошёл для нас победно на всех стадиях, мы очень этому рады. Мы готовимся, настраиваемся, тратим очень много сил и нервов на каждую игру. Поэтому приятно получать позитивные эмоции от игры и от организации турнира», — рассказала игрок «Локомотива» Анна Савельева.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

В мужском турнире чемпионом стал столичный коллектив «ПроСнег», одолевший в решающем матче «Факел Ямал» из Нового Уренгоя (2:0). Бронзовые награды достались петербургскому «Зениту», который в упорной борьбе обыграл московскую «Академию» со счётом 2:1.

«Сегодня всё сложилось в нашу пользу, поэтому и удалось победить. Мне очень понравилась организация. С первого дня соревнований было много болельщиков, корт хороший, я бы очень хотел, чтобы турнир на этой площадке стал традиционным», — отметил игрок команды «ПроСнег», чемпион Европы по волейболу на снегу Тарас Мыськив.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Церемонию награждения победителей и призёров провела пятикратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Герой России Лариса Лазутина.

Помимо основного турнира, состоялся финальный матч Семейной лиги Одинцовского городского округа по снежному волейболу. Команда «Гимназия Святителя Василия Великого» уверенно победила «Школу КвантУм» (2:0), а в борьбе за бронзу «Одинцовская гимназия №4» оказалась сильнее «Горок 10» (2:0).

Кроме того, игроки волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» провели открытую тренировку и мастер-класс, познакомив всех желающих с нюансами игры на снегу.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

«Я впечатлён. Впервые в живую смотрю чемпионат по волейболу на снегу. Очень красиво, очень эмоционально, очень захватывающе. Организация просто потрясающая, да и вообще, атмосфера сегодня на трибунах – супер», — сказала главный тренер волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» Константин Ушаков.

Чемпионат России по «снежному» волейболу проводится в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Финальный этап соревнований пройдёт в Красноярске с 14 по 16 марта.

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