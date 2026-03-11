Для студентов Ивантеевки организовали приём нормативов ГТО

11 марта 2026, 17:01

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Приём нормативов ГТО организовали для студентов Ивантеевского филиала Московского политехнического университета местные молодогвардейцы при поддержке Ассоциации ветеранов СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пушкинского городского округа.





Мероприятие состоялось в ивантеевском физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп». Там же ветераны развернули выставку дронов и военной экипировки.





«Участники делали наклоны вперёд на гимнастической скамье, поднимали туловище из положения лёжа на спине, сгибали и разгибали руки в упоре лёжа, а также прыгали в длину с места. Студентам, показавшим лучшие результаты, вручили грамоты», — говорится в сообщении.