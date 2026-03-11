В Подмосковье за месяц отремонтировали около 2000 мусоропроводов
Около двух тысяч неисправных мусоропроводов привели в порядок в многоквартирных домах Московской области в феврале текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
За обслуживание мусоропровода отвечает управляющая компания.
«В список обязанностей УК входит ежедневная замена заполненных ёмкостей под мусоропроводом, ежемесячное обеззараживание помещения мусоропровода и его оборудования, включая обработку от насекомых и крыс, ремонт при поломках и устранение засоров, а также плановый ремонт раз в пять лет», — говорится в сообщении.Если управляющая компания не справляется, жильцы могут обратиться в Единую диспетчерскую службу Московской области.