В Подмосковье за месяц отремонтировали около 2000 мусоропроводов

11 марта 2026, 16:48

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Около двух тысяч неисправных мусоропроводов привели в порядок в многоквартирных домах Московской области в феврале текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





За обслуживание мусоропровода отвечает управляющая компания.





«В список обязанностей УК входит ежедневная замена заполненных ёмкостей под мусоропроводом, ежемесячное обеззараживание помещения мусоропровода и его оборудования, включая обработку от насекомых и крыс, ремонт при поломках и устранение засоров, а также плановый ремонт раз в пять лет», — говорится в сообщении.