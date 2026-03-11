В Королёве завершают строительство поликлиники на тысячу посещений в смену

11 марта 2026, 17:00

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Поликлинику для взрослых и детей, рассчитанную на тысячу посещений в смену, строят на улице Циолковского в Королёве. Сейчас работы вошли в завершающую фазу. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Строить поликлинику начали год назад. Сейчас общая готовность объекта составляет более 80%. В работах заняты свыше 300 человек.





«Система отопления смонтирована на 90%, канализация и водопровод — на 86%, слабые токи — на 70%. Продолжаются электромонтажные работы, чистовая отделка помещений, установка дверей, поставка мебели и медицинского оборудования», — рассказал глава регионального Минстройкомплекса Александр Туровский.