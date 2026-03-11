Началась регистрация кандидатов от «Единой России» на предварительное голосование
В «Единой России» дали старт регистрации кандидатов на участие в предварительном голосовании. Победители войдут в партийные списки на выборах в Госдуму, Мособлдуму и окружные Советы депутатов, сообщает пресс-служба ЕР.
Кандидатов ждёт серьёзная конкуренция и работа с потенциальными избирателями, отметил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.
«Мы является единственной политической силой, которая определяет кандидатов в открытой и честной борьбе, опираясь на мнение жителей регионов. Партия готова к тому, чтобы слышать критику, советоваться с гражданами и поддерживать их инициативы», — подчеркнул Якушев.Регистрация кандидатов будет проводиться до конца апреля. А списки на выборы в Госдуму партийцы утвердят в июне.
Отдать голос за того или иного кандидата может любой желающий. Жители Московской области, как правило, принимают в этом активное участие, сказал руководитель исполкома «Единой России» в Подмосковье Денис Перепелицын.
«Партия выстраивает работу таким образом, чтобы жители были максимально вовлечены в политические процессы: от подбора кандидатур до формирования Народной программы и контроля за её реализацией», — добавил Перепелицын.Избиратели смогут зарегистрироваться на участие в предварительном голосовании через портал «Госуслуги» с 20 апреля по 29 мая. Само голосование будет проходить в онлайн-формате с 25 по 31 мая.