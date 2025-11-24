В Королёве завершился капремонт детского сада №5
Детский сал №5, расположенный в Королёве по адресу: Пионерская улица, дом №47А, капитально отремонтировали. Скоро он вновь откроется для воспитанников. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Двухэтажный детсад общей площадью свыше тысячи квадратных метров рассчитан на 107 мест.
«В рамках капремонта здесь обновили и утеплили фасад и кровлю, поменяли все инженерные сети, сантехнику и радиаторы, двери и окна, потолки и полы, модернизировали пищеблок, отделали помещения, установили систему видеонаблюдения и турникеты на главном входе, а также благоустроили прилегающую территорию», — говорится в сообщении.Работы провели по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».