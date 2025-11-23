23 ноября 2025, 14:13

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Каширская школа №7 удостоена общероссийского знака качества образования. Об этом сообщает пресс-служба администрации г.о. Кашира.







Образовательное учреждение удостоено звания лауреата в рамках нового федерального проекта «Знак качества для образовательных организаций». Этот проект реализуется Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки совместно с Федеральным институтом оценки качества образования. Основная цель инициативы — обеспечение объективной оценки образовательных достижений и повышение прозрачности системы.



Среди лучших школ Московской области, вошедших в итоговый рейтинг, оказалась 107 образовательных организаций. Из них 30 получили высокую оценку по критерию «Высокие образовательные результаты». В их число вошла средняя общеобразовательная школа № 7 городского округа Кашира.



«Высокая культура оценивания» — это показатель стремления к объективности, справедливости и профессиональному подходу в оценке знаний учащихся.



Проект предоставляет новые возможности для обмена педагогическим опытом, способствует профессиональному росту педагогов и улучшению качества образовательных услуг.

