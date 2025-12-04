Для студентов колледжа «Энергия» в Балашихе провели мастер-класс по голболу

04 декабря 2025, 10:40

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Мастер-класс по игре в голбол провели в Центре технологии машиностроения колледжа «Энергия» в Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.





Голбол — это вид спорта для слабовидящих и незрячих. Мастер-класс организовало областное отделение Всероссийского общества слепых. Участниками необычной тренировки стали первокурсники колледжа.





«Такие мероприятия важны для популяризации инклюзивного спорта и для привлечения внимания к проблемам адаптации и интеграции людей с инвалидностью в общество. Кроме того, они помогают формировать более толерантное отношение к людям с особенностями здоровья», — сказал заведующий структурным подразделением колледжа Александр Карапетьянц.