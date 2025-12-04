В Кашире провели учения по ликвидации последствий ДТП

04 декабря 2025, 10:12

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Учения для спасателей, пожарных, медиков и сотрудников ГИБДД по ликвидации последствий дорожной аварии провели на территории округа Кашира. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





По легенде учений, на трассе столкнулись две машины, водителя одной из них зажало в салоне.





«Специалисты экстренных служб оперативно прибыли на место. Они отключили аккумуляторы повреждённых машин, чтобы избежать риска возгорания, проверили автомобили на наличие газового оборудования и с помощью гидравлических инструментов разблокировали пострадавшего и передали его бригаде скорой помощи», — говорится в сообщении.