В Кашире провели учения по ликвидации последствий ДТП
Учения для спасателей, пожарных, медиков и сотрудников ГИБДД по ликвидации последствий дорожной аварии провели на территории округа Кашира. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
По легенде учений, на трассе столкнулись две машины, водителя одной из них зажало в салоне.
«Специалисты экстренных служб оперативно прибыли на место. Они отключили аккумуляторы повреждённых машин, чтобы избежать риска возгорания, проверили автомобили на наличие газового оборудования и с помощью гидравлических инструментов разблокировали пострадавшего и передали его бригаде скорой помощи», — говорится в сообщении.Спасатели также смыли с проезжей части разлившиеся горюче-смазочные материалы. Все задачи учений их участники выполнили в полном объёме.