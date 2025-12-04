В Подмосковье подали около 138 тысяч онлайн-заявок на компенсацию ЖКУ

04 декабря 2025, 09:51

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО

Почти 138 тысяч заявок на получение компенсации за оплату жилищно-коммунальных услуг подали жители Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Право на получение компенсации за ЖКУ имеют инвалиды, многодетные семьи, ветераны боевых действий, сельские учителя и ряд других льготных категорий.





«Оформление компенсации размещается в разделе «Жильё», подразделе «Коммунальные услуги». Для подачи заявления нужно пройти авторизацию на портале, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы либо ввести реквизиты организации ЖКУ», — говорится в сообщении.