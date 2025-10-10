Для студентов Подольска провели занятие по выявлению фейков в интернете
Деловую игру «Охотники за фейками: как выявить ложь в интернете» провели для студентов Подольского колледжа имени А. В. Никулина специалисты молодёжного центра «Территория будущего». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Участие в занятии приняли около 70 студентов.
«Ребятам показали, как распространяется ложная информация в сети, как выглядят фейковые новости, как злоумышленники манипулируют читателями, а также каким источникам информации можно доверять», — говорится в сообщении.Студенты разделились на команды, анализировали новости в пяти различных категориях и получали награды за правильные ответы, а затем сами попробовали написать фейки, чтобы лучше усвоить полученную информацию.