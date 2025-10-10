В подмосковной Кашире провели экскурсию для бойцов СВО на предприятие «Гофрон»

10 октября 2025, 13:48

оригинал Фото: пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

В Подмосковье продолжают проводить экскурсии на предприятия в рамках промышленного туризма для участников СВО. В этот раз экскурсия прошла на АО «Гофрон» в городском округе Кашира, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.