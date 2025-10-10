В подмосковной Кашире провели экскурсию для бойцов СВО на предприятие «Гофрон»
В Подмосковье продолжают проводить экскурсии на предприятия в рамках промышленного туризма для участников СВО. В этот раз экскурсия прошла на АО «Гофрон» в городском округе Кашира, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Предприятие входит в Группу компаний «ДАФ» и является одним из старейших в округе — в прошлом году здесь отметили 55-летие. Завод производит гофрокартон различных марок, ящики и упаковку.
Во время экскурсии участники СВО и их семьи познакомились с производственным процессом, узнали о технологиях изготовления упаковки и возможностях трудоустройства на предприятии.
Проект реализуется при поддержке правительства Московской области и Агентства стратегических инициатив в рамках инициативы «Открытая промышленность». Подмосковные предприятия активно присоединяются к программе и открывают свои двери для экскурсий и профессиональных встреч.
