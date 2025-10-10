Педагог из Подольска завоевала премию «Лучший по профессии»

10 октября 2025, 13:33

оригинал Елена Вышиваная (фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск)

Елена Вышиваная, работающая заместителем директора подольской школы имени Героя РФ летчика-испытателя Н.Д. Куимова, получит премию губернатора Московской области «Лучший по профессии в сфере образования в 2025 году». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Представительница Подольска стала лауреатом сразу в двух в номинациях: «Лучшая практика по созданию развивающей среды» и «Лучший руководитель дошкольной образовательной организации».





«В дошкольном отделении Елена Вышиваная создала развивающую среду «Умное пространство». Там используются современные технологии и методы обучения. Детям доступны различные цифровые игры и ресурсы», — говорится в сообщении.