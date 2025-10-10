Почти 400 студентов прошли практику в МФЦ Подмосковья

10 октября 2025, 13:44

оригинал Фото: пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

С начала года около 400 студентов прошли практику в офисах «Мои Документы» по всей Московской области. Об этом сообщили в подмосковном Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи.