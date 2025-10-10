Почти 400 студентов прошли практику в МФЦ Подмосковья
С начала года около 400 студентов прошли практику в офисах «Мои Документы» по всей Московской области. Об этом сообщили в подмосковном Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи.
Будущие специалисты учатся в вузах и колледжах по направлениям право и социальное обеспечение, юриспруденция, государственное и муниципальное управление, информационные системы и программирование, экономика, бухгалтерский учёт и финансы.
Практика в МФЦ даёт студентам возможность познакомиться с настоящей работой, научиться общению с гражданами и работе с документами. По итогам практики 30 человек решили остаться в системе и уже трудоустроились в подмосковные МФЦ.
Сами студенты отмечают, что работа в МФЦ — это ценный опыт и хорошая стартовая площадка для карьеры. Среди плюсов они называют удобный график, дружелюбную атмосферу и наставничество со стороны уже опытных сотрудников.
Читайте также: