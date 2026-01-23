Подмосковный Центр крови провёл донорскую акцию для столичных студентов

23 января 2026, 16:32

В преддверии Дня российского студенчества Центр крови Московской области организовал выездную донорскую акцию в Юридическом колледже Москвы. Участие приняли более 150 студентов, что позволило собрать около 50 литров крови, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Для учебного заведения донорство стало ежегодной традицией и своеобразным уроком социальной ответственности. Многие студенты впервые приняли участие в процедуре.Студентка третьего курса факультета «Правоохранительная деятельность» Валерия Колосова рассказала, что на донацию её вдохновил пример матери, долгие годы сдававшей кровь: она отметила, что страхи исчезают, когда видишь грамотную работу медиков и понимаешь значимость помощи.Третьекурсник Карим Макимов признался, что решение стать донором было окончательно принято после разъяснений, кому может помочь кровь — в том числе онкобольным и раненым бойцам. По его словам, участие в акции даёт ощущение ответственности и повод для гордости.Студент Теймур Балаев отметил, что процедура прошла быстро и легко, призвав молодых людей не бояться донорства и хотя бы раз в жизни помочь тем, кто нуждается.Организаторы подчеркнули, что донорская акция наглядно показывает вовлечённость студенческой молодёжи в волонтёрские инициативы и дела милосердия.