Президент Путин познакомился с работой МФТИ накануне Дня российского студенчества

23 января 2026, 20:01

Владимир Путин в преддверии Дня российского студенчества побывал в Московском физико-техническом институте, расположенном в Долгопрудном. Его сопровождал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.





Вместе с президентом в МФТИ приехали зампред правительства, председатель наблюдательного совета Физтеха Дмитрий Чернышенко, заместитель руководителя администрации Максим Орешкин.



Кроме того, главу государства сопровождали помощник президента Андрей Фурсенко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев.



Экскурсию для Владимира Путина провёл ректор МФТИ Дмитрий Ливанов. Он рассказал о деятельности Физтеха и его структурных подразделениях.



Путин побеседовал со студентами, аспирантами вуза и их научными руководителями. Он поздравил их с 75-летием Физтеха, напомнив, что его создание как самостоятельного института в 1951 году стало логичным шагом в ответ на потребности страны в инженерах. Глава государства поздравил студентов с наступающим праздником, который будут отмечать 25 января.



Общаясь со студентами МФТИ, Путин отметил хорошую организацию работы в институте.

«Дмитрий Викторович Ливанов рассказывал, как здесь организована работа. Здесь можно до пенсии работать и после пенсии, не выходить ни на какую пенсию, потому что здесь и образование замечательное, и возможность научной, инженерной и производственной деятельности. И даже, я так понимаю, можно собственным бизнесом потом заниматься», – сказал Путин.

«Нужно не просто не отставать, а быть впереди других стран в области генетики. Изучение этого направления может иметь колоссальные последствия для человечества. Некоторые считают, что это, если посмотреть с точки зрения безопасности, даже более серьёзная вещь, чем изобретение в своё время атомной бомбы», – отметил глава государства.