Строительство самого большого в Подмосковье детсада завершат до конца года

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детский сад, рассчитанный на 560 воспитанников, строят в ЖК «1-й Лермонтовский» на территории городского округа Люберцы. Он станет самым большим дошкольным учреждением в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.



Строительство планируют завершить до конца текущего года.

«В настоящее время на объекте обустраивают фасад, монтируют инженерные сети и устанавливают витражи. После закрытия теплового контура начнётся внутренняя отделка помещений», — рассказал глава областного Минстройкомплекса Александр Туровский.
Общая площадь здания составляет более восьми тысяч квадратных метров. Там разместят 23 групповых помещениях, физкультурный и музыкальные залы, кабинеты психолога и логопеда, кружковые и медпункт.
