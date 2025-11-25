Для Центра образования №1 в Красноармейске изготовили 500 обложек для пропусков
Видео: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.
Около 500 держателей-бейджей для школьных пропусков изготовили для учеников Центра образования №1 в Красноармейске на предприятии «Пластик он лайн». Об этом сообщает пресс-служба администрации Пушкинского городского округа.
Подарок ребята получили в ходе визита в учебное заведение уполномоченной главы муниципалитета Ольги Алексеевой и члена окружного Совета депутатов, руководителя группы компаний «Пластик он лайн» Дмитрия Кулькова.
«Во втором корпусе Центра образования планируют провести капитальный ремонт, поэтому пока ребята учатся в расположенном по соседству первом корпусе. Школьники поделились, что с нетерпением ждут завершения ремонта своей школы, хотя и обновлённое здание первого корпуса им тоже очень нравится», — говорится в сообщении.Гости обсудили с коллективом Центра образования текущие задачи, а Дмитрий Кульков заверил, что муниципальные депутаты будут контролировать ход ремонта здания.