Для Центра образования №1 в Красноармейске изготовили 500 обложек для пропусков

25 ноября 2025, 13:37

Видео: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Около 500 держателей-бейджей для школьных пропусков изготовили для учеников Центра образования №1 в Красноармейске на предприятии «Пластик он лайн». Об этом сообщает пресс-служба администрации Пушкинского городского округа.





Подарок ребята получили в ходе визита в учебное заведение уполномоченной главы муниципалитета Ольги Алексеевой и члена окружного Совета депутатов, руководителя группы компаний «Пластик он лайн» Дмитрия Кулькова.





«Во втором корпусе Центра образования планируют провести капитальный ремонт, поэтому пока ребята учатся в расположенном по соседству первом корпусе. Школьники поделились, что с нетерпением ждут завершения ремонта своей школы, хотя и обновлённое здание первого корпуса им тоже очень нравится», — говорится в сообщении.