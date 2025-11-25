В Солнечногорске начали капремонт Менделеевской школы
В Солнечногорском округе начали капитальный ремонт Менделеевской школы. Обновления проводят на улице Куйбышева, 7, в поселке Менделеево. Подрядчик уже приступил к демонтажным работам. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.
По словам министра строительного комплекса Подмосковья Александра Туровского, в ходе ремонта обновят фасад и кровлю, заменят инженерные сети и сантехнику, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы затронут все внутренние помещения школы, включая спортзал и пищеблок.
На территории проведут благоустройство, установят новую мебель и современное оборудование.
Работы проводят по госпрограмме по ремонту объектов социнфраструктуры Московской области и нацпроекту «Молодёжь и дети». Открыть обновлённую школу планируют к сентябрю 2026 года.
