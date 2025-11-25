В Солнечногорске начали капремонт Менделеевской школы

25 ноября 2025, 12:59

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Солнечногорском округе начали капитальный ремонт Менделеевской школы. Обновления проводят на улице Куйбышева, 7, в поселке Менделеево. Подрядчик уже приступил к демонтажным работам. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.