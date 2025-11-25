В Балашихе выбрали подрядчика для ремонта стадиона «Строитель»

25 ноября 2025, 11:57

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Стадион «Строитель» на Саввинской улице в Балашихе капитально отремонтируют. Работы проведёт компания-подрядчик «РСПК». Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Стадион открыли 55 лет назад. Его обновление организуют в рамках реализации государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».





«В рамках работ на стадионе отремонтируют футбольное поле и беговые дорожки, помещения спортзалов, поменяют все инженерные сети, двери, окна и сантехнику, а также благоустроят прилегающую территорию», — рассказал глава подмосковного Минстройкомплекса Александр Туровский.