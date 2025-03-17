Для учащихся Подмосковья проведут лекции по осознанному потреблению

Ирина Фаевская (фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области)
Лекции, посвящённые осознанному потреблению, проведут в учебных заведениях Московской области сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в Подмосковье, сообщает пресс-служба ведомства.
«В этом году мои помощники проведут в образовательных учреждениях Подмосковья лекции, посвященные важности осознанного потребления. Проблемы загрязнения окружающей среды становятся все более значимыми, поэтому важно рассказывать учащимся о текущей ситуации и о том, как каждый из них может помочь природе, изменив свои привычки», — сказала омбудсмен Московской области Ирина Фаевская.Кроме того, в рамках лекций учащимся расскажут об основных положениях закона Российской Федерации о защите прав потребителей.
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