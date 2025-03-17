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Для учащихся Подмосковья проведут лекции по осознанному потреблению

Ирина Фаевская (фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области)

Ирина Фаевская (фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области)

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Лекции, посвящённые осознанному потреблению, проведут в учебных заведениях Московской области сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в Подмосковье, сообщает пресс-служба ведомства.
«В этом году мои помощники проведут в образовательных учреждениях Подмосковья лекции, посвященные важности осознанного потребления. Проблемы загрязнения окружающей среды становятся все более значимыми, поэтому важно рассказывать учащимся о текущей ситуации и о том, как каждый из них может помочь природе, изменив свои привычки», — сказала омбудсмен Московской области Ирина Фаевская.
Кроме того, в рамках лекций учащимся расскажут об основных положениях закона Российской Федерации о защите прав потребителей.

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В пяти подмосковных МФЦ проведут бесплатные консультации по мемориальным услугам
17 марта 2025, 10:05

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Бесплатные консультации по вопросам, связанным с организацией похорон, проведут на этой неделе в центрах «Мои документы» в пяти округах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Консультации будут проходить 17 марта в Зарайске (Советская улица, дом №23), 18 марта в Кашире (улица Ленина, дом №2), 19 марта в городе Озёры (Советская площадь, дом №1), 20 марта в посёлке Лопатино Ленинского округа (улица Сухановская, дом №1, строение 1) и 21 марта в Королёве (проспект Космонавтов, дом №20А)», — говорится в сообщении.
Специалисты расскажут жителям, как оформить удостоверение о захоронении, как получить социальное пособие, как зарегистрировать надмогильное сооружение, как оформить документы на областном портале госуслуг и пр.

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Загруженность дорог Подмосковья утром 17 марта достигла шести баллов
17 марта 2025, 09:49

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

На шесть баллов из десяти возможных оценивается уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 17 марта, основные заторы отмечаются при движении по направлению к Москве на одной федеральной трассе и семнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом наблюдаются на трассе М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковных дорогах сегодня утром насчитали более 976 тысяч машин, что на полтора процента больше, чем в среднем в пошлом месяце.

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В Подмосковье наградили сотрудников Министерства ЖКХ в их профессиональный праздник
17 марта 2025, 09:44

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В Правительстве Московской области состоялось награждение сотрудников центрального аппарата и подведомственных организаций Министерства ЖКХ. Министр ЖКХ Кирилл Григорьев отметил их профессионализм и вклад в развитие отрасли, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Двое работников были удостоены благодарственных писем Губернатора Московской области за добросовестный труд и высокий уровень профессионализма. Еще 11 сотрудников получили ведомственные награды за значительный вклад в развитие сферы ЖКХ.

Глава Министерства выразил признательность коллективу за проделанную работу и пожелал дальнейших успехов.

«Без слаженной работы этого механизма невозможно представить современную жизнь. Ваш каждодневный труд даёт возможность миллионам жителей Подмосковья строить планы, реализовывать мечты, уделять время своим близким и любимому делу. Пусть ваша работа всегда будет оценена по достоинству, а каждый день приносит радость и яркие моменты», — сказал Григорьев.

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В этом году сфера жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья отмечает 45-летие со дня учреждения профессионального праздника Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года. Однако первое упоминание о нем датируется 1966 годом, а сама отрасль берет начало еще в 1649 году, когда в Наказе царя Алексея Михайловича «О градском благочинии» были сформулированы первые правила городского благоустройства.

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Участниками межрегионального турнира по самбо в Мытищах стали более 400 атлетов
17 марта 2025, 09:35

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Межрегиональные юношеские соревнования памяти почётного президента международной и всероссийской федерации самбо, заслуженного тренера России Михаила Тихомирова, состоялись в Мытищах, участие в турнире приняли более 400 спортсменов из семи регионов, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Соревнования проводились в мытищинском «Спорт-центре», за звание лучших сражались самбисты из 35 команд, представляющих Подмосковье, Москву, а также Ярославскую, Владимирскую, Челябинскую, Тульскую и Тверскую области», — отмечается в сообщении.
Турнир организовали всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо», подмосковная федерация и администрация округа Мытищи.

Помимо турнира, в «Спорт-центре» состоялось также подведение годовых итогов федерального проекта «Zа самбо».

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Волонтёрам Подмосковья предложили господдержку в проведении акций
17 марта 2025, 09:19

Фото: istockphoto.com/Jacob Wackerhausen

Волонтёры Московской области могут рассчитывать на поддержку региональных властей при организации и проведении различных мероприятий, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«В комплекс мер поддержки участников волонтёрской (добровольческой) деятельности в Московской области входит оказание содействия в работе с федеральными органами власти в регионе, а также с образовательными организациями», — говорится в сообщении.
Кроме того, волонтёров привлекают к различным областным патриотическим и молодёжным мероприятиям и оказывают помощь в проведении добровольческих форумов, семинаров и мастер-классов.

Подмосковные волонтёры могут рассчитывать также на региональную финансовую поддержку в виде грантов, субсидий и губернаторской премии «Наше Подмосковье», а также информационную, консультационную и методическую поддержку.

Подробнее о мерах господдержки волонтёров в Московской области можно прочесть по ссылке.

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#московская область
#подмосковье
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