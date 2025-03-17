Для учащихся Подмосковья проведут лекции по осознанному потреблению

На шесть баллов из десяти возможных оценивается уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 17 марта, основные заторы отмечаются при движении по направлению к Москве на одной федеральной трассе и семнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.