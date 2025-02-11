В аппарат подмосковного омбудсмена Фаевской можно обратиться через МФЦ

Фото: пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в МО
Жители Подмосковья, столкнувшиеся с нарушением прав, могут получить дистанционное консультирование сотрудников аппарата уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской.
Записаться на консультацию можно на портале государственных и муниципальных услуг региона.
В день консультации заявителю нужно прийти в заранее выбранный МФЦ, где сотрудник аппарата уполномоченного проведет консультацию в режиме видеоконференции.
Сотрудники проводят консультации по различным темам, таким как право на обращение и доступ к информации, жилищно-коммунальные услуги, социальное обеспечение, охрана здоровья и медицинская помощь, образование, свобода творчества и так далее.
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«Дистанционное консультирование с помощью МФЦ позволяет жителям удобно и быстро получать квалифицированные ответы на свои вопросы», – отметила Фаевская.
В день консультации заявителю нужно прийти в заранее выбранный МФЦ, где сотрудник аппарата уполномоченного проведет консультацию в режиме видеоконференции.
Сотрудники проводят консультации по различным темам, таким как право на обращение и доступ к информации, жилищно-коммунальные услуги, социальное обеспечение, охрана здоровья и медицинская помощь, образование, свобода творчества и так далее.
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Лора Луганская