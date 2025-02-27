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Омбудсмен Подмосковья Фаевская наградила помощников на общественных началах

Ирина Фаевская (справа) (Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО)

Ирина Фаевская (справа) (Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО)

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Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская встретилась со своими помощниками в муниципалитетах на общественных началах. На встрече подвели итоги их работы за прошедший год, сообщили в пресс-службе аппарата уполномоченного.
За год помощники проконсультировали более 2 тыс. человек, провели 358 мероприятий по правовому просвещению. Помимо этого, они приняли участие в 1348 мероприятиях государственных и муниципальных органов. Это оперативные совещания в администрациях муниципалитетов, заседания советов депутатов, круглые столы и многое другое
«Вы стали неотъемлемой частью нашего института. Цифры говорят за себя. Вы достигли значительных успехов в правозащитной деятельности. Я вас всех искренне благодарю за ваш вклад по повышению правовой грамотности наших жителей. Выражаю признательность руководителям органов местного самоуправления за их поддержку», – обратилась Фаевская к помощникам.
Она пообещала, что итоги их работы будут отражены в докладе «О деятельности Уполномоченного в 2024 году». На встрече омбудсмен вручила различные награды 18 своим помощникам.

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Кулинария народов мира будет представлена в новом фуд-холле в Одинцове
27 февраля 2025, 19:32

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В торгово-развлекательном центре «Одипарк» откроют новый фуд-холл. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Гостей ждут празднование Масленицы, тематические мастер-классы, детская анимация и бесплатная сахарная вата, розыгрыши и подарки. Посетители откроют для себя экзотические ароматы и яркие вкусы вьетнамской кухни, насладятся блюдами грузинской кулинарии, попробовать шаурму, освежиться уникальными чаями и напитками. Организаторы обещают, что благодаря большому ассортименту каждый найдёт угощение на свой вкус», – рассказали в Минсельхозпроде.
Мероприятие пройдёт 1 марта с 13:00 до 19:00 в ТРЦ «Одипарк» по адресу: городской округ Одинцово, село Юдино, дом 55Е, строение 1.

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#кулинария
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В программу благоустройства на 2025 год включили 564 подмосковных дворов
27 февраля 2025, 18:53

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Подмосковье в этом году благоустроят 564 двора. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Ранее сообщалось, что в регионе стартовала программа «Комплексное благоустройство дворовых территорий».

Перечень работ формируют администрации муниципалитетов по согласовыванию с жителями.
«На протяжении пяти месяцев муниципалитеты собирали обратную связь от жителей по обновлению элементов дворовых территорий. По результатам этих мероприятий уже сформирован план работ по благоустройству 564 объектов. Специалисты начнут ремонт, когда полностью сойдёт снег и просохнет земля», – поделился планами зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Он добавил, что контролировать процесс будут в цифровом формате через систему СКПДИ, куда подрядчики станут заносить фотоматериалы выполненных работ с привязкой к геолокации.

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Как рассказали в Минчистоты, на придомовых территориях Подмосковья проведут ремонт проездов, тротуаров и пешеходных коммуникаций; обустроят парковочные места и нанесут разметку; посеют газон и высадят зелёные насаждения; заменят скамейки и урны; обновят бордюрный камень; отрегулируют крышки колодцев.

Адресный перечень программы можно найти на интерактивной карте.

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#жители
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В Дедовске открыли обновлённое педиатрическое отделение больницы
27 февраля 2025, 18:31

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Истринской больнице в Дедовске после капремонта заработало педиатрическое отделение на 35 коек. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Лечение в медучреждении будут проходить дети с заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистыми заболеваниями, патологиями мочевыводящих путей и желудочно-кишечного тракта.
«Большое внимание при проведении капремонта уделялось созданию комфортных условий для пациентов. В больнице создана доступная среда для маломобильных пациентов. Оборудованы двухместные палаты с санузлом и душевой. Каждая койка в палатах обеспечена точкой кислорода с подключением медоборудования, в том числе мониторов пациента», – сказал зампредседателя правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В здании заменили все инженерные коммуникации и кровлю, выполнили внутреннюю отделку, установили новую систему вентиляции, оборудовали мельцеровские боксы и палату интенсивной терапии. Кроме того, в отделении обновили мебель.

Маленьких пациентов в отделении лечат педиатры, неонатологи и узкопрофильные специалисты – невролог, инфекционист, пульмонолог, хирург, офтальмолог, отоларинголог и другие врачи.

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На Курском вокзале с 1 марта изменится схема выхода с платформы МЦД-4
27 февраля 2025, 18:06

Фото: istockphoto.com/Inna Polekhina

Выход в тоннель №3 с платформы МЦД-1 на Курском вокзале будет закрыт на спуск с субботы, 1 марта, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Центральную пригородную пассажирскую компанию.
«Тоннель №3 будет работать только в одну сторону — на подъём на платформу к поездам. Для выхода с платформы пассажирам предлагается пользоваться двумя другими тоннелями», — говорится в сообщении.
Отмечается, что через тоннель №1 пассажиры смогут пройти к станциям метро «Курская» и «Чкаловская». Тоннель №2 расположен ближе к станции «Чкаловская», для перехода нужно будет совершить наземную пересадку.

Информация о новой схеме прохода уже размещена на платформе МЦД-3, кроме того, для удобства пассажиров предусмотрена напольная навигация.

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В Подмосковье доступными для бракосочетания сделали все красивые даты
27 февраля 2025, 17:54

Фото: iStock / Елена Новикова

В Московской области впервые открыли слоты времени для регистрации брака в нерабочие дни – воскресенье и понедельник, имеющие красивое сочетание цифр. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
«Мы увидели запрос на красивые, как говорят молодожёны, даты для свадьбы. Теперь в регионе можно зарегистрировать брак в любую красивую дату этого сезона – как в рабочий день, так и в выходной. Формат может быть любым: свадьба в парке и усадьбе, торжество в своей локации, классическая регистрация», – рассказала Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Она добавила, что уже более 20 тыс. пар запланировали свадьбу в этом году.

Как уточнили в министерстве, теперь пары, желающие вступить в брак, могут подать заявления на такие привлекательные даты, как 05.05.2025 (понедельник), 25.05.2025 (воскресенье), 15.06.2025 (воскресенье), 25.08.2025 (понедельник), 15.09.2025 (понедельник) и 05.10.2025 (воскресенье), а также на 15.12.2025 (понедельник).

При этом важно заранее подавать заявление на регистрацию, чтобы выбрать самое подходящее время и место для торжества.

Кроме того, будущие супруги могут запланировать регистрацию брака на одной из выездных площадок региона. Всего их около 60. Церемония останется полностью официальной: регистратор приезжает со всеми необходимыми документами, и брак регистрируется по российским законам. Преимущество – в том, что теперь не нужно отдельно посещать ЗАГС для оформления документов.

Найти информацию о выездных площадках и подробнее узнать о лучших локациях области для бракосочетания можно на портале «Свадьба в Подмосковье».

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