Омбудсмен Подмосковья Фаевская наградила помощников на общественных началах

Ирина Фаевская (справа) (Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО)
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская встретилась со своими помощниками в муниципалитетах на общественных началах. На встрече подвели итоги их работы за прошедший год, сообщили в пресс-службе аппарата уполномоченного.
За год помощники проконсультировали более 2 тыс. человек, провели 358 мероприятий по правовому просвещению. Помимо этого, они приняли участие в 1348 мероприятиях государственных и муниципальных органов. Это оперативные совещания в администрациях муниципалитетов, заседания советов депутатов, круглые столы и многое другое
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«Вы стали неотъемлемой частью нашего института. Цифры говорят за себя. Вы достигли значительных успехов в правозащитной деятельности. Я вас всех искренне благодарю за ваш вклад по повышению правовой грамотности наших жителей. Выражаю признательность руководителям органов местного самоуправления за их поддержку», – обратилась Фаевская к помощникам.Она пообещала, что итоги их работы будут отражены в докладе «О деятельности Уполномоченного в 2024 году». На встрече омбудсмен вручила различные награды 18 своим помощникам.
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Лора Луганская