Омбудсмен Подмосковья Фаевская помогла жителю Сергиево-Посадского округа

Ирина Фаевская (фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области)
Житель Сергиево-Посадского округа, унаследовавший после смерти родителей квартиру с большими долгами за жилищно-коммунальные услуги, обратился за помощью к омбудсмену Московской области Ирине Фаевской. Особенность ситуации состояла в том, что сейчас заявитель и его сестра забоятся о младших братьях, поэтому возможность выплатить долг пока нет, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.
«Для того, чтобы помочь заявителю, я обратилась с вопросом относительно реструктуризации долга в региональное министерство соцразвития и к главе Сергиево-Посадского округа. Обстоятельства, в которых оказался заявитель, были приняты во внимание, и вопрос о реструктуризации долга решили положительно», — говорится в сообщении.Отмечается, что часть пени по долгам за ЖКУ списали, кроме того, семье помогли с получением материальной помощи.
Обратиться к подмосковному омбудсмену можно онлайн — через официальный сайт или по электронной почте upchmo@mosreg.ru, а также по телефону: 8-498- 602-32-20.
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