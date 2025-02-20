Для участников проекта «Суперлиги Подмосковья» запустили мобильное приложение

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Участники проекта «Суперлига Подмосковья» теперь могут скачать мобильное приложение, где доступен широкий функционал для регистрации на старты и другие пользовательские опции. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Приложение «Суперлига Подмосковья» запущено с новыми возможностями, улучшенной функциональностью и удобством, что делает взаимодействие с опциями проще, чем в веб-версии. Для участников доступны учёт шагов с конвертацией в монеты, которые можно обменивать на покупки в Маркете, встроенный трекер «Скаунт» для фиксации динамики тренировок, улучшенная навигация в управлении настройками. Помимо этого, приложение будет напоминать о предстоящих стартах и акциях пуш-уведомлениями», – пояснили в ведомстве.Загрузить приложение можно по ссылкам для iOS и для Android RuStore. Инструкция для настройке трекера доступна по ссылке.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
В министерстве напомнили, что регистрация на все забеги «Суперлиги Подмосковья» в этом сезоне уже открыта. Стартует беговой сезон проекта с Коломенского полумарафона «Летопись Победы», который пройдёт 3 мая.
7 июня спортсменов ждёт традиционный «Волоколамский рубеж».
Новой локацией станет Раменское, где 12 июля будет дан старт полумарафону «По берегу озера».
16 августа в Дубне пройдет полумарафон «Большая Волга», а завершится сезон 18 октября кросс-полумарафоном «ОдинцовоRUN».
Принять участие в забегах может любой желающий. Спортсменам предлагается три дистанции – 5, 10 или 21,1 км. Для новичков предусмотрена специальная дистанция 3 км. Приобрести слот на этот старт можно за баллы, заработанные выполнением заданий на сайте проекта.
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