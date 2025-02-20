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Самбист Спориш из Дубны победил на первенстве России

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Михаил Спориш из спортивной школы «Дубна» одержал победу на первенстве России по боевому самбо среди юниоров, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Представитель Дубны Михаил Спориш стал лучшим в весовой категории более 98 килограммов. Благодаря победе на первенстве страны он получил путёвку на первенство мира, которое будет проходить в Индонезии в октябре», — говорится в сообщении.
Достижение спортсмена отметил глава округа Дубна Максим Тихомиров.

«Я поздравляю Михаила, его тренеров Николая Николаевича Малышева, Владислава Комолова, Михаила Карачевцева и всех, кто поддерживал спортсмена на пути к победе!» — заявил Максим Тихомиров.
Победа на первенстве России стала уже второй для Михаила Спориша. Первый раз он завоевал золотую медаль на этом турнире в 2024 году.

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Администрация Наро-Фоминского округа провела выездной приём в посёлке Калининец
20 февраля 2025, 12:15

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Очередной выездной приём жителей провели в посёлке Калининец представители администрации Наро-Фоминского городского округа, главными темами встречи стали благоустройство и медицина, сообщает пресс-служба руководства муниципалитета.
«В число поднятых на приёме вопросов о благоустройстве вошла, в частности, организация наружного освещения на Учительской улице в селе Петровское. Было также задано много вопросов по здравоохранению, на которые ответили участвовавшие в выездном приёме представители руководства Наро-Фоминской больницы, областной станции скорой помощи и Минздрава Подмосковья», — говорится в сообщении.
Кроме того, задавались вопросы по сфере ЖКХ.

По итогу приёма по каждому из вопросов были сформулированы решения с указанием сроков исполнения и назначенным ответственным лицом.

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#выездная администрация
#приём
#благоустройство
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В здании школы-интерната в Белоомуте завершили демонтажные работы
20 февраля 2025, 12:01

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт проводят в здании школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья в посёлке Белоомут округа Луховицы, в настоящее время на объекте завершили демонтажные работы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Здание школы-интерната представляет из себя двухэтажную постройку общей площадью 887 квадратных метров. Сейчас там сняли старую отделку и очистили стены от штукатурки. В работах задействованы около 50 человек», — говорится в сообщении.
В рамках капитального ремонта в школе должны обновить фасад, кровлю и входные группы, заменить все инженерные сети и сантехнику, а также провести отделку помещений. Кроме того, в здании установят новое учебное оборудование и мебель, а прилегающую территорию благоустроят.

Завершить капитальный ремонт планируется в текущем году.

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У жителя Сергиева Посада украли 100 кг медной проволоки
20 февраля 2025, 11:39

Фото: istockphoto.com/YolandaVanNiekerk

Житель Сергиева Посада написал в полицию заявление о краже у него 100 килограммов медной проволоки на общую сумму 74 тысячи рублей, похитителя металла удалось задержать, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По подозрению в совершении этой кражи задержан ранее судимый житель Вологодской области. Поданным следствия, он проник в принадлежащий заявителю ангар, где хранилась проволока, и вынес ценный металл», — говорится в сообщении.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и оставили под стражей до суда.

Ранее сообщалось, что таможенники задержали жителя Республики Беларусь, попытавшегося провезти в Россию 140 килограммов гашиша, спрятав наркотики на спальном месте в кабине фуры.

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В Подмосковье планируют увеличить площади под яровой сев
20 февраля 2025, 11:22

Фото: istockphoto.com/MaRRitch

Общую площадь земель под засевание яровыми культурами в Московской области в этом году планируется увеличить на 2%, об этом сообщил глава подмосковного Минсельхозпрода Сергей Двойных в ходе совещания глав органов АПК Центрального федерального округа, сообщает пресс-служба министерства.
«Этой весной в Московской области предстоит засеять яровыми культурами 248,3 тыс. гектаров. Площади под яровой сев в этом году планируем увеличить на 2%. В весенних полевых работах будут задействованы свыше четырёх тысяч тракторов, более 850 культиваторов и около 690 сеялок, общая готовность сельхозтехники к сезону составляет больше 88%», — сказал Сергей Двойных.
Он также отметил, что озимые культуры в Подмосковье успешно перезимовали на площади в 102 тысячи гектаров, и добавил, что к весенней посевной кампании активно ведётся закупка семян и удобрений.

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В Подмосковье проверку на наркотики прошли за год более 118 тыс. подростков
20 февраля 2025, 10:58

Фото: istockphoto.com/Lothar Drechsel

Профилактические осмотры школьников и студентов на предмет употребления наркотиков проводят в Московской области, в прошлом году такие осмотры прошли свыше 118 тысяч подростков. Важность этих проверок отметил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения региона Виталий Холдин.
«В прошлом году профилактические осмотры по наркотикам прошли свыше 118 тысяч подростков, с начала 2025 года — уде более 5,6 тыс. Профосмотры помогают нам не только выявить тех, кто употребляет психоактивные вещества, но и своевременно оказать им квалифицированную помощь», — подчеркнул Виталий Холдин.
В областном Минздраве напомнили, что проверки на наркотики проводятся исключительно добровольно и конфиденциально, при полном соблюдении врачебной тайны.

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