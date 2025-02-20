Самбист Спориш из Дубны победил на первенстве России

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Михаил Спориш из спортивной школы «Дубна» одержал победу на первенстве России по боевому самбо среди юниоров, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Представитель Дубны Михаил Спориш стал лучшим в весовой категории более 98 килограммов. Благодаря победе на первенстве страны он получил путёвку на первенство мира, которое будет проходить в Индонезии в октябре», — говорится в сообщении.Достижение спортсмена отметил глава округа Дубна Максим Тихомиров.
«Я поздравляю Михаила, его тренеров Николая Николаевича Малышева, Владислава Комолова, Михаила Карачевцева и всех, кто поддерживал спортсмена на пути к победе!» — заявил Максим Тихомиров.Победа на первенстве России стала уже второй для Михаила Спориша. Первый раз он завоевал золотую медаль на этом турнире в 2024 году.
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