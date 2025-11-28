Для учеников Пушкинского округа провели занятия о традиционных ценностях
Занятия на тему «Традиционные ценности и нравственность» провёл священник Евгений Ковалёв из Страстного храма деревни Артемово Пушкинского округа для девятиклассников Ашукинской средней школы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Мероприятия состоялись в рамках ежегодных Рождественских образовательных чтений.
«Отец Евгений рассказал ребятам о важности сохранения духовных традиций и их роли в формировании личности и о значении нравственных ориентиров в жизни современного человека», — говорится в сообщении.В администрации округа также отметили, что в план мероприятий, подписанных на открытии Рожественских образовательных чтений, вошли, помимо встреч со школьниками, концерты, конкурсы и выставки.