Глава Одинцовского округа вручил благодарственные письма волонтёрам
Десять волонтёров движения «Живый в помощи Вышняго», организованного на базе храма Живоначальной Троицы в селе Ершово Одинцовского округа, получили благодарственные письма от главы округа Андрея Иванова. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Торжественное мероприятие состоялось в Культурном центре имени Любови Орловой в Звенигороде.
«Волонтёрское общество при храме Живоначальной Троицы уже не первый год помогает тем, кто защищает Родину, кто находится в сложной ситуации на приграничных территориях. Очень важно, что вокруг вашего волонтёрского движения собралось много единомышленников, соратников. Спасибо каждому из вас за все, что вы делаете», — сказал волонтёрам Андрей Иванов.Движение возникло по инициативе священника отца Георгия в начале специальной военной операции. Сейчас в него входит более 240 человек, они делают маскировочные сети, шьют маскировочные халаты, рюкзаки и собирают гуманитарную помощь.