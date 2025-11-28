Глава Одинцовского округа вручил благодарственные письма волонтёрам

28 ноября 2025, 16:43

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Десять волонтёров движения «Живый в помощи Вышняго», организованного на базе храма Живоначальной Троицы в селе Ершово Одинцовского округа, получили благодарственные письма от главы округа Андрея Иванова. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Торжественное мероприятие состоялось в Культурном центре имени Любови Орловой в Звенигороде.





«Волонтёрское общество при храме Живоначальной Троицы уже не первый год помогает тем, кто защищает Родину, кто находится в сложной ситуации на приграничных территориях. Очень важно, что вокруг вашего волонтёрского движения собралось много единомышленников, соратников. Спасибо каждому из вас за все, что вы делаете», — сказал волонтёрам Андрей Иванов.