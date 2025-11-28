Предпринимателям Пушкинского округа рассказали об изменениях в законодательстве

28 ноября 2025, 17:00

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Встречу, посвящённую касающихся предпринимателей изменений в законодательстве, провели для представителей бизнес-сообщества Пушкинского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Во встрече приняли участие представители Роспотребнадзора, МЧС и местного отделения МВД по вопросам миграции.





«Собравшимся напомнили о государственной системе цифровой маркировки «Честный знак», рассказали, какие товары нужно маркировать и какие добавили в этот список в текущем году», — говорится в сообщении.