Предпринимателям Пушкинского округа рассказали об изменениях в законодательстве
Встречу, посвящённую касающихся предпринимателей изменений в законодательстве, провели для представителей бизнес-сообщества Пушкинского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Во встрече приняли участие представители Роспотребнадзора, МЧС и местного отделения МВД по вопросам миграции.
«Собравшимся напомнили о государственной системе цифровой маркировки «Честный знак», рассказали, какие товары нужно маркировать и какие добавили в этот список в текущем году», — говорится в сообщении.Ещё одной темой вопросом стало соблюдение норм пожарной безопасности на предприятиях, а также создание добровольных пожарных дружин. Кроме того, предпринимателям напомнили про ограничения на найм иностранных рабочих.