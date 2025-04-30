Новую котельную в посёлке Шатурторф запустят к началу отопительного сезона

Видео: пресс-служба администрации м.о. Шатура
Строительство современной блочно-модульной котельной ведётся в посёлке Шатурторф, запустить объект в эксплуатацию планируется в текущем году к началу отопительного сезона. Глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий провёл на объекте совещание с генеральным директором АО «Мособлгаз» Игорем Барановым, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Подрядчик нарастит темп и к 1 сентября подготовит котельную к пусконаладочным работам. Держу ситуацию на личном контроле», — сказал Николай Прилуцкий.Всего в муниципальном округе Шатура в текущем году запланировано строительство ещё четырёх котельных: в микрорайоне Керва и посёлках Мишеронский, Радовицкий и Бакшеево. Кроме того, шесть котельных округа модернизируют. Эти работы проведут на объектах в сёлах Середниково и Дмитровский Погост, в рабочем посёлке Черусти, посёлке Осаново-Дубовое и в Рошале — на улицах Коммунаров и Лесная.
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