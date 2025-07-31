Для воспитанников пришкольного лагеря в Дубне провели историческую игру

31 июля 2025, 11:28

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Игру «Моё Подмосковье», посвящённую истории, культуре и географии региона, провели в лагере дневного пребывания на базе школы №7 в Дубне. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Наборы с настольной игрой школам Дубны подарили в прошлом году депутаты Мособлдумы. Для воспитанников лагеря добавили специальные вопросы по истории родного города.





«Эта игра рассчитана на ребят постарше, но мы адаптировали вопросы для младшего возраста. Очень хорошо, что наши дети такие хорошие и хотят много знать», — сказала советник директора по воспитанию школы №7 Ирина Негина.