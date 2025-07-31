В Подмосковье запустили чат-бот по поиску потерявшихся питомцев

31 июля 2025, 10:56

оригинал Фото: istockphoto.com/Sasha Vasyliuk

Чат-бот для волонтёров подключили к сервису «Поиск домашних животных» на портале госуслуг Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.





В сервисе «Поиск домашних животных» используется искусственный интеллект. Он анализирует загруженные фотографии питомцев и сравнивает с теми, которые уже есть в базе. Если совпадений нет, хозяин должен создать объявление о пропаже любимца.





«К этому сервису теперь подключен чат-бот для волонтёров, чтобы они оперативно получали уведомления о новых случаях пропажи животных и могли помогать в их поиске», — пояснила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.