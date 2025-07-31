В Подмосковье запустили чат-бот по поиску потерявшихся питомцев
Чат-бот для волонтёров подключили к сервису «Поиск домашних животных» на портале госуслуг Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
В сервисе «Поиск домашних животных» используется искусственный интеллект. Он анализирует загруженные фотографии питомцев и сравнивает с теми, которые уже есть в базе. Если совпадений нет, хозяин должен создать объявление о пропаже любимца.
«К этому сервису теперь подключен чат-бот для волонтёров, чтобы они оперативно получали уведомления о новых случаях пропажи животных и могли помогать в их поиске», — пояснила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.Желающие принять участие в поиске питомца могут через чат-бот выбрать объявление и нажать кнопку «Взять в работу». Если питомец найден, чат-бот поможет связаться с владельцем. После возвращение питомца домой нужно нажать кнопку «Завершить поиск», и все волонтёры узнают, что этот кейс закрыт.
Сервис «Поиск домашних животных» размещён на главной странице областного портала госуслуг в разделе «Домашние животные». В сервисе два раздела: о пропавших и найденных животных. Поиск питомца можно вести по фотографии, клейму, чипу, кличке, приметам и пр.