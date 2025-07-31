В Подмосковье стартовал пятый сезон конкурса дворовых мероприятий
Пятый сезон фестиваля-конкурса «Наш двор» стартовал в Московской области, в этом году он посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства жилищной политики.
Призовой фонд конкурса составляет 500 тысяч рублей, кроме того, предусмотрен специальный приз в номинации «Народное признание».
«Цель конкурса «Наш двор» — популяризировать деятельность активистов и привлечь к ней других жителей. Участие — это отличная возможность для каждого проявить себя, продемонстрировать свои идеи и при этом получить приятный приз», — отметил зампред областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.Важность заявленной темы конкурса отметил глава МинЖКХ региона Кирилл Григорьев.
«Ключевой темой в этом году выбрали 80-летие Победы. Уверен, эта дата побудит участников к созданию проектов, которые отражают преемственность поколений и передачу правильных ценностей», — сказал Кирилл Григорьев.Для участия в конкурсе нужно зарегистрировать свою команду на сайте проекта до 1 сентября и отправить заявку в форме видеоролика или презентации о дворовом мероприятии или акции.