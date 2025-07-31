В Подмосковье стартовал пятый сезон конкурса дворовых мероприятий

31 июля 2025, 10:38

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Пятый сезон фестиваля-конкурса «Наш двор» стартовал в Московской области, в этом году он посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства жилищной политики.





Призовой фонд конкурса составляет 500 тысяч рублей, кроме того, предусмотрен специальный приз в номинации «Народное признание».





«Цель конкурса «Наш двор» — популяризировать деятельность активистов и привлечь к ней других жителей. Участие — это отличная возможность для каждого проявить себя, продемонстрировать свои идеи и при этом получить приятный приз», — отметил зампред областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.

«Ключевой темой в этом году выбрали 80-летие Победы. Уверен, эта дата побудит участников к созданию проектов, которые отражают преемственность поколений и передачу правильных ценностей», — сказал Кирилл Григорьев.